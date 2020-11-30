У Зеленского назвали три шага для выхода из конституционного кризиса

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - отметил глава ОП.

Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

Напомним, президент внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Проект зарегистрирован за №4434.

Источник