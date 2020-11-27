На Закарпатье в УПЦ стартовал образовательный проект по работе с детьми и молодежью

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви запустили новый образовательный проект «Свет».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, «Свет» — это практический интенсив для учителей воскресных школ и тех, кто в будущем хочет заниматься с детьми или с молодёжью.

Инициаторами проекта стали насельники Свято-Покровского мужского монастыря в с. Ракошино.

По словам организаторов, слушатели курсов узнают, как заинтересовать детей, где брать вдохновение, как структурировать урок, как разнообразить занятия, освоят методики преподавания, получат практические рекомендации, много раздаточного материала и понимание, куда двигаться дальше.

Занятия начнутся 12 декабря.