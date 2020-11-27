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В Запорожской области 92-летний священник УПЦ победил коронавирус и поделился рецептами долголетия

27.11.2020 / 12:44
В Запорожской области 92-летний священник УПЦ победил коронавирус и поделился рецептами долголетия
Источник: Центр информации УПЦ
Духовник рассказал священникам о своем молитвенном правиле, которое не прекращал даже во время болезни

Священник Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Ступак победил коронавирус и отметил 92-летие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, 92-летний протоиерей Николай Ступак совершил первую литургию после болезни.

Клирики благочиния приехали поздравить отца Николая с днем рождения и пообщаться со своим духовным наставником. 

Духовник рассказал священникам о своем молитвенном правиле, которое не прекращал даже во время болезни.

«Просыпаться надо в 3 часа утра или чуть раньше. Прочитывать одну кафизму из Псалтири, главу из Апостола и Евангелия, совершать 1000 Иисусовых молитв и 200 Пресвятой Богородице. На это уйдёт 2 часа. И тогда можно заниматься утренними делами», - поделился священник.

Во время болезни коронавирусом священник не бросал своего обычного правила и добавил к нему ежедневное чтение акафиста Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская», утром и вечером.

Кроме молитв он не пренебрегал и медицинской помощью. «Старец точно выполнял предписания врачей, смиренно переносил капельницы, уколы и режим приёма медикаментов», – рассказали в епархии.

92-летний именинник также рассказал, что с детства отличался хорошей памятью, и порадовал присутствующих школьными стихами, а также собственной поэзией.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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