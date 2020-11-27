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Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

27.11.2020 / 14:45
Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.

Об этом заявили собеседники УП в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к работе МОЗ

Источники, близкие к Минздраву, подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, однако указывают, что есть проблема с тем, кто станет новым министром, поскольку сейчас любой, кто зайдет на этот пост – по сути получит завершение карьеры, потому что из-за COVID хорошим министром быть не получится.

Сейчас кандидатом является нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром.

За его кандидатуру выступает, в частности заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Источник в окружении Зеленского: "Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении".

Напомним, ранее УП со ссылкой на источник в Кабмине сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.

Еще в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Источник

увольнение, Минздрав, Степанов
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