Гончаров назвал причину поражения Верещук на выборах мэра Киева и вызвал её на дебаты

Как пишет From-UA, такое мнение о причинах неудачи кандидата от правящей партии на выборах главы Киева высказал в интервью Вестям лидер Святошинской ячейки партии «Слуга народа», помощник народного депутата Николая Тищенко – Руслан Гончаров.

Местные выборы выигрывают, не сидя в кресле у Шустера, а ногами - встречами с избирателями, считает Руслан: «Я вызываю на дебаты Верещук, чтобы услышать от неё, почему партия вложила в неё уйму денег, а на выходе она получила 40 тысяч голосов в городе-миллионщике».

«Сейчас она бегает по эфирам и рассказывает, что ей Коля (Тищенко, - ред.) или Гончаров помешал. Только мне кажется, что в нее вложились олигархи, и теперь она перед своими инвесторами назначает виновных. Надо было работать, а не выливать грязь на своих однопартийцев. Кстати, Верещук - даже не член партии», - отметил Гончаров.

«В Киеве при поддержке президента простая палка, если её поставить в центре, на улице, выиграла бы, - считает активист «Слуги народа». - Причем, как мне говорили депутаты, у нее были очень дорогие политтехнологи. Один Telegram-канал писал, что чуть ли не политтехнологи Назарбаева с ней работали».

«А сколько денег было потрачено на наружную рекламу? Лично я видел её борды в Броварах, по трассе на Белую Церковь, Борисполе. Это было просто осваиванием бюджетов. Не говоря уже о слоганах - «Верещук підбадьоре (подбодрит, - ред.) мосты» - это вообще, о чем? - задается вопросом Руслан Гончаров. - Или «В моей команде президент». Кто в чьей команде? Не говоря уже о тик-токах и плагиате ролика про Мэри Поппинс. Она даже наших оппонентов критиковала меньше, чем своих однопартийцев! Это точно такая стратегия? Если да, то я тогда ничего не понимаю в стратегиях».

Собеседник «Вестей» рассказал, что на старте выборов Верещук приходила в офис киевской организации «СН». «Мне было поручено организовывать ее встречи в Святошинском районе. Мы абсолютно нормально общались, но в один день она перестала брать трубку, а потом появились странные борды и заявления. Решила идти сама – у неё был свой отдельный штаб. Это был её выбор».

В то же время, отметил Гончаров, партия на нее работала: «Техническо-организационная работа под руководством Николая Тищенко была проведена на самом высоком уровне! Вы знаете, сколько людей от «Слуги народа» работало в ТВК? Сколько было наблюдателей? Три с половиной тысячи человек! Они работали круглые сутки, а Верещук не посчитала нужным даже встретиться с ними! Вот вам и единый кандидат, как вы говорите».

Руслан Гончаров обратил также внимание на тенденцию, что на киевских выборах все кандидаты от партий набрали больше, чем партии. УДАР набрал 20%, а Кличко - 50%. Притула - 7%, а «Голос» - 6% и так далее. «И только у нас партия набрала больше, чем кандидат в мэры. Это полный провал. Мне кажется, киевляне почувствовали ее фальшь. Верещук - не командный игрок», - резюмировал Гончаров.

Как сообщалось ранее, на выборах киевского городского головы кандидат от правящей партии «Слуга народа» набрала 39 тысяч голосов или 5,4%, заняв 5-е место.