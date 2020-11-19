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Медиаэксперт Юрий Молчанов рассказал, как УПЦ помогает достичь мира на Донбассе

19.11.2020 / 12:01
Медиаэксперт Юрий Молчанов рассказал, как УПЦ помогает достичь мира на Донбассе
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению продюсера, важно использовать любые возможности для достижения мира, а также найти в себе силы простить и довериться Богу

Украинская Православная Церковь дала импульс открытому диалогу в обществе для достижения мира на Донбассе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил продюсер, обозреватель Юрий Молчанов в выпуске «Без глянца» на Ютуб канале «Витражи: О вере в красках», комментируя миротворческую деятельность Украинской Православной Церкви, в частности, проведение в сентябре в Святогорской лавре международного форума «Люди мира», на котором жители прифронтовых зон Востока Украины, представители гражданского общества и Церкви общими усилиями искали пути примирения украинцев.

«Церковь – единственный институт в обществе, у которого нет экономических, политических интересов. Церковь не может иметь политических интересов, потому что ее интерес один – Христос и жизнь человеческая, ценность человеческой души. И когда владыка Антоний, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, наши отцы озвучили такую идею (проведения Форума мира – ред.), я согласился принять участие, не задумываясь, потому что это то, что в принципе сейчас должна делать Церковь: она предлагает людям выйти на траекторию общения, диалога», - отметил Юрий Молчанов.

По мнению медиаэксперта, путь к примирению начинается прежде всего с общения.

«В тишине злобы и ненависти конфликт будет генерироваться еще внутри людей. Когда люди начнут общаться друг с другом, наконец-то увидят друг друга. И название какое – «Люди»… Когда мы увидим в друг друге людей, поймем, что тявкающие стаи в соцсетях – проплачены, для них это работа - стравливать нас. Политики тоже могли бы понять, что прекращение войны в интересах их государств. Церковь, как мне кажется, может как-то косвенно влиять на принятие политических решений, как институт Бога, поскольку политики тоже люди. Рано или поздно они сталкиваются с тем, что и смертный одр их встречает, и нужно сдавать главный экзамен своей жизни, а там уже не работают элементы коррупции», - подчеркнул Юрий Молчанов.

По мнению продюсера, важно использовать любые возможности для достижения мира, а также найти в себе силы простить и довериться Богу.

«Делай то, что делаешь, и используй все то, что есть на данную минуту, на данную секунду. А там, где заканчиваются твои возможности и силы, вступает Господь. Церковь дала этот импульс: не культивировать ненависть, а переступить через собственную гордыню, переступить даже через собственную трагедию. Церковь прекрасно понимает, как людям, утратившим близких, родных, которые пострадали в этой войне, потеряли все. Но если мы найдем силы в этом мусоре, в этом пепелище отыскать Христа и обнять Его, это же счастье, это спасение души», - заключил Юрий Молчанов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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