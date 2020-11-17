Войти | Зарегистрироваться
17:21

вторник,
17 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

17.11.2020 / 15:47
Партия действующего президента Молдовы Игоря Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте, поэтому, несмотря на победу его соперницы Майи Санду на очередных президентских выборах, для Украины важно, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - сказал Кулеба в эфире программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" в понедельник.

В то же время, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать", отметил глава МИД Украины.

"Им надо будет прикладывать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подчеркнул Кулеба.

Источник

Молдова, РФ, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.