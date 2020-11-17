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Мэром Херсона стал нардеп-мажоритарщик

17.11.2020 / 15:16
На выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от "Партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Херсонской ТИК

Игорь Колихаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.

Колихаев также является народным депутатом-мажоритарщиком и входит в депутатскую группу "Партия "За майбутне".

За его конкурента - ексмера Херсона Владимира Сальдо от партии "Блок Владимира Сальдо" отдали голоса 18 135 избирателей.

Напомним, 15 ноября состоялся второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура на выборах мэра, согласно которым победил выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

Источник

мэр, Херсон
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