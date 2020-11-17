Мэром Херсона стал нардеп-мажоритарщик

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Херсонской ТИК

Игорь Колихаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.

Колихаев также является народным депутатом-мажоритарщиком и входит в депутатскую группу "Партия "За майбутне".

За его конкурента - ексмера Херсона Владимира Сальдо от партии "Блок Владимира Сальдо" отдали голоса 18 135 избирателей.

Напомним, 15 ноября состоялся второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура на выборах мэра, согласно которым победил выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

Источник