Войти | Зарегистрироваться
15:20

четверг,
12 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью

12.11.2020 / 14:10
Митрополит Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ указал на желание Фанара отдавать «кесарю не только кесарево, но и Божие». Попытка такого отдания послужила причиной падения Константинополя

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью в 1054 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства».

По его словами, разрыв 1054 года назревал давно и был спровоцирован административным и политическим делением, которое отображало уже существующее духовное разделение между частями Церкви.

То, что случилось в 2019 году, также имеет свою предысторию. Причина нынешнего разделения заключается в том, что некоторые склонные к либерализму представители Фанара «неоднократно пытались оправдать и принять те несогласные со святым Евангелием законы, которые секулярный мир сегодня активно пытается внедрить в нашу жизнь», отметил Блаженнейший.

«Эта духовная расслабленность Константинополя в отношении хранения чистоты святой Православной веры и послужила первопричиной раскола, который произошел в 2019 году», – сказал Архипастырь.

Предстоятель УПЦ указал на желание Фанара отдавать «кесарю не только кесарево, но и Божие». Попытка такого отдания послужила причиной падения Константинополя.

«И сегодня Константинопольские духовные власти готовы принять все запрещенные Богом обычаи и законы, которые предлагает мир, лишь бы вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул) в его былой славе, и ту власть в Церкви, которую они имели во времена расцвета Византийской империи», – подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.