Митрополит Онуфрий рассказал, почему не нужно искать в своей жизни чудес

Искренне верующим и живущим согласно заповедям Господним, не нужны знамения и чудеса, как доказательство веры.

Об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал в своей проповеди, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятель напомнил Евангельскую притчу о богаче и Лазаре (Лк. 16: 19-31) и обратил внимание на силу крепкой веры и искренней молитвы, которые способны творить чудеса.

«Если человек верит Священному Писанию, то находит Бога и может себя изменить к лучшему. Если человек не верит Священному Писанию, то его веру в Бога ничто не может укрепить. Даже если кто-то воскреснет из мертвых и придет к такому человеку, то он все равно не поверит… Потому что он должен верить, чтобы достичь Бога», – отметил Блаженнейший.

По его мнению, человек во всем движется верой и именно с помощью веры приближается к Богу.

А правильно верить и знать, какая дорога ведет к Богу, по словам Архипастыря, нас учит Священное Писание.

В то же время, как подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий, тем, кто искренне веруют и живут по Божественным законам, не нужны знамения и чудеса.

«Старцы высокой духовной жизни никогда не искали знамений, чтобы кто-то воскрес из мертвых, чтобы кто-то им показал чудо, потряс небо и землю поколебал. Они всегда руководствовались Законом Божьим – тем законом, который Бог нам дал и который сегодня записан в книге, что называется Святое Евангелие. Вот это для них было главным руководством, которое вело их к Богу, которое учило их правильно верить. <…> А уже их вера превращалась в знания, то есть они узнавали, что Бог есть, и Бог действительно есть Любовь, Милосердие, Бог есть Свет, Жизнь, Бог есть Истина», - напомнил Митрополит Онуфрий.

В конце проповеди Предстоятель призвал руководствоваться в своей жизни верой, которой нас учит Святое Евангелие. «Тогда мы также будем идти по той стезе, ведущей человека к Богу, к духовному совершенству», – подытожил он.