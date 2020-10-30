Лукашенко приказал не признавать иностранные дипломы

Об этом сообщает госинформагентство БелТА.

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что говорит так открыто, чтобы студенты понимали, что может быть. Такую позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно.

Ранее Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений.

Напомним, 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Она заявила, если власть до 25 октября не выполнит ряд определенных требований, то «на улицы выйдет вся Беларусь».

26 октября в стране начался масштабный протест и общенациональная забастовка. Работники некоторых предприятий не вышли на смены. Особенно активное участие в новой волне протестов принимают студенты.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

ЕС и Украина не признают легитимность Лукашенко.

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