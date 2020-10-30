В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

Вес партии составляет около 50 кг, ориентировочная стоимость - $10 млн.

"Установлено, что наркотик контрабандно перемещен в Украину из Республики Эквадор в контейнере с бананами и расфасован в 45 брикетов, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывает на его принадлежность определенному наркосиндикату", - указывается в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. По факту начато уголовное дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Одесская областная прокурата.

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