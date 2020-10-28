Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив в Facebook, спикер президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Мендель: "Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции".

Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.

Прямая речь: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".

Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

Напомним, 24 октября у президента Польши Анджея Дуды, который встречался с Владимиром Зеленским, обнаружили коронавирус.

В июне-июле переболела COVID-19 жена президента Елена Зеленская, а позже сын Зеленских Кирилл также перенес коронавирусную инфекцию.

Источник