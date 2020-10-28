Венгрия и Украина должны сами найти решение проблем в двусторонних отношениях - ЕС

Об этом на брифинге в Брюсселе 27 октября заявил представитель ЕС Питер Стано.

Именно так он ответил на вопрос журналистов относительно реакции ЕС на эскалацию отношений между Украиной и Венгрией после вмешательства министра иностранных дел Венгрии в течение местных выборов в Украине, и дипломатической реакции официального Киева на такие события.

«Эта проблема относится к сфере двусторонних отношений между странами, и единственная вещь, которую может сделать ЕС, - призвать всех, кто вовлечен в эти двусторонние проблемы, попытаться решить их на основе ценностей и принципов ЕС и на принципах добрососедских отношений. В более общем плане, в контексте европейских стремлений Украины, я только могу подтвердить то, что уже было сказано от имени всех 27 стран ЕС, которые повторили, что Украина является важным соседом, это страна, с которой мы имеем много связей и огромный объем сотрудничества», - сказал Стано.

Он напомнил, что ЕС с Украиной подписали Соглашение об ассоциации - наиболее амбициозное среди всех стран-партнеров. Европейский Союз продолжает последовательную политику с целью привести Украину так близко к ЕС, как это возможно, с учетом амбиций украинского народа и результатов украинской власти в выполнении ожиданий и требований, которые были определены европейской стороной в контексте таких отношений.

«Нет изменений в политике ЕС в отношении Украины. Эта политика была подтверждена на саммите ЕС-Украина в начале этого месяца», - сказал представитель ЕС.

Отвечая на дополнительные вопросы, может ли позиция Венгрии повлиять на решение ЕС относительно Украины, которые принимаются консенсусом, Стано отметил, что в его полномочия не входит комментирование замечаний или деклараций, которые были сделаны относительно отношений двух стран, которые пытаются решать между собой какие-либо проблемы.

«Главная линия - нет никаких изменений в каких-либо решениях относительно Украины, независимо от того, кто и что мог сказать. ЕС продолжает очень тесное сотрудничество с Украиной на основе очень четкого набора критериев, ожиданий и соглашений, и это не меняется на данный момент. Я не буду прибегать к предположениям, может ли это измениться в будущем. Решения ЕС принимаются по принципу единогласия, когда речь идет об отношениях с третьими странами, и особенно в отношении их приближения к ЕС. На данный момент мы имеем решения, которые уже были приняты. Мы имели очень успешный саммит ЕС-Украина, где все эти позиции были подтверждены», - добавил представитель ЕС.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 25 октября, а также запретило въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий в евроатлантической интеграции.

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