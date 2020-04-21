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У государства есть план мер по стимулированию экономики – советник президента Украины

21.04.2020 / 09:43
Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса 20 апреля сообщил, что у руководства государства уже есть план мер по стимулированию экономики.

"Они поэтапно будут внедряться после прохождения пика заболеваемости", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

Устенко обратил внимание, что одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, поскольку этот сектор после кризиса требует помощи от государства.

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - убежден он.

Устенко сообщил, что по инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет министров Украины уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.

Источник 

экономика, коронавирус, Олег Устенко, ОП
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