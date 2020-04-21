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Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета – советник Зеленского

21.04.2020 / 11:47
Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса 20 апрел отметил, что сейчас очень важно начать новую программу с Международным валютным фондом.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

По словам Устенко, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мер государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет, а без этого дефицит бюджета достиг бы 12% ВВП.

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного раскручивания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - указал советник Владимира Зеленского.

Источник

МВФ, Олег Устенко, сотрудничество с МВФ
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