Кабмин сменил руководителя Минэнерго

А так правительство назначило вместо него Ольгу Буславец, возложив на нее соответствующие обязанности.

Соответствующие распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 10 марта 2020 г. № 2019 “О временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Шубина В. М.”, - отмечается в распоряжении.

Другим распоряжением Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

В то же время правительство назначило Ольгу Буславец первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, возложив на нее временное исполнение обязанностей министра.

Напомним, 29 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины. Инициатором внесения документа выступил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако по требованию Президента этот документ был снят с рассмотрения на внеочередном заседании ВР 30 марта.

Ольга Буславец с 11 апреля 2005 года по 10 февраля 2020 года работала на должности генерального директора Директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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