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Муж Ирины Верещук защищает строительных «решал», - СМИ

22.10.2020 / 16:39
Гражданский муж Ирины Верещук Михаил Кухаренко препятствует следствию СБУ в раскрытии махинаций строительной мафии в Киеве.

Как пишет From-UA, об этом сообщается в Телеграмм-канале «Депутатская курилка».

Отмечается, что проведенные СБУ 50 обысков у лиц и организаций имеющих отношение к строительной мафии, коснулись также офисов ГАСИ, а также компаний братьев Горовых, Исаенко и Вавриша. Обыски прошли и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу.

«Следственные действия СБУ проводила в компаниях, не только с Вавришем и Богданом, но и ассоциированных со Столаром. Речь идет о расследовании некого дела о коррупции в строительстве. Якобы СБУ готовит серьезный удар по строительной мафии в канун местных выборов», - объясняет канал.

Сообщается, что в защиту строительных «решал» вступается муж Ирины Верещук - Михаил Кухаренко, который, пишет Телеграмм-канал, благодаря своему служебному положению и влиятельности жены, пытается замять дело.

«Михаил Кухаренко, будучи обыкновенным штабником, без особых умений и заслуг, стал заместителем руководителя ЦСО «А» СБУ «Альфа». Получил он эту должность по классике - «через постель» в прямом смысле этого слова. Что интересно в СБУ он насаждает культ АллатРы, современного Белого Братства, за что и угодил в скандал с мемориалом памяти погибших на Донбассе сотрудников спецслужбы. Любитель быстрых и больших денег, который не плохо реализует свои потребности за счёт киевских застройщиков. Фактически, является частью строительной мафии», - рассказывает о нем канал.

Также уточняется, что братья Горовые и Вавриш, полностью закрывают финансовый вопрос избирательной компании самой Ирины Верещук.

«Особой циничности этой ситуации добавляет позиция Верещук, которая обещала бороться с огнём и мечом со всеми Вавришами-Столарами- Богданами, а на деле, она борется только с Кличко, у которого хочет забрать не только его мэрское кресло, но и строительные откаты», - резюмируется в сообщении.

Верещук, Кухаренко
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