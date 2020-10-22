Шмыгаль призвал украинцев приходить на выборы со своей ручкой

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства 21 октября.

«Я прошу всех украинцев соблюдать простые правила: носить маску на избирательном участке, держать социальную дистанцию, еще одна нестандартная просьба - по возможности берите с собой свою собственную ручку, не берите несовершеннолетних детей ради их и вашей безопасности. Уверен, что это очень важно», - сказал Шмыгаль.

Он также призвал пользоваться антисептиком до и сразу после посещения избирательного участка.

Премьер подчеркнул, что эти выборы важны, ведь благодаря им почти полторы тысячи громад получат в полном объеме ресурсы для формирования комфортного жизненного пространства.

Напомним, в Украине 25 октября пройдут местные выборы.

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