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Митрополит Антоний рассказал, почему молитва – это язык любви

22.10.2020 / 17:17
Митрополит Антоний рассказал, почему молитва – это язык любви
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ рассказал, что настоящая молитва исходит только из любящего сердца

Без любви невозможно ни жить, ни работать, ни молиться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), размышляя над определением любви в словах митрополита Антония Сурожского.

«Где рознь – нет любви, где разделение – нет любви… А где люди преодолеют рознь во имя Христово, останутся друг с другом неразлучными во имя Христово, несмотря на то, что не всегда нам легко друг с другом, там победа будет Христу и Духу…»  Там – любовь. В приведенных словах митрополита Антония Сурожского звучит главное определение любви: любовь – это мир во имя Христа. Иногда его достичь не просто, порой – ценой невероятных усилий, на грани человеческих возможностей.Если существуют разногласия в незначительных вопросах, разность во взглядах и вкусах, но есть единство во Христе, то все споры и противоречия можно решить. Любовь – это великая сила, способная воскрешать, созидать, преодолевать и вдохновлять», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что все в жизни постигается любовью, которая проявляется в поступках и действиях.

«Человека, хранящего дар любви, легко узнать. По тонкому, струящемуся  аромату мы определяем, что где-то по близости растут и благоухают цветы. Точно так же происходит и с людьми. Человека, в жизни которого есть Христос, можно узнать по любящему и милосердному сердцу, по добру, радости, которые он излучает вокруг. Если мы говорим о любви, но не проявляем её, то грош цена нашим словам. Мы любим только тогда, когда наполняем любовью всю нашу жизнь: поступки, слова, мысли», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ рассказал, что настоящая молитва исходит только из любящего сердца.

«Мы молимся о живых, переживая о них и сострадая, просим Господа помиловать их, утешить и исцелить. Мы молимся об усопших из любви к ним, надеясь на милость Божию по отношению к ним и к их участи. Мы благодарим Бога за жизнь и Его милости, благоговея перед Ним. Молитва – это язык любви. Из злого сердца не исходят молитвы. Молитва рождается в любви», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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