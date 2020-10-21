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Управделами УПЦ рассказал, о том, как христианам следует относиться к выборам

21.10.2020 / 11:44
Управделами УПЦ рассказал, о том, как христианам следует относиться к выборам
Источник: Центр информации УПЦ
Стоит помнить, что жизнь временна, потому не стоит излишне полагаться на земную власть

Мы всегда должны оставаться людьми в отношении друг ко другу, всегда оставаться христианами.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в преддверии выборов.

«Политика, хотим мы этого или нет, затрагивает так или иначе всех: духовенство и мирян, мужчин и женщин, верующих и неверующих, политически активных и разочарованных. При этом нам часто очень трудно сдержать свои эмоции. Порой мы разъединены не только противоположными политическими взглядами, но и жгучей ненавистью. Стоит ли объяснять, насколько это убийственная страсть? И все же в дни особой политической активности от неё трудно уберечься, если перестать контролировать свои чувства и пустить все на самотёк. Из-за того, что мы даем волю своим чувствам, происходит множество проблем: необдуманное увлечение каким-либо кандидатом, а затем — жестокое разочарование в его деятельности, безумное увлечение политическими течениями, из-за которого мы начинаем видеть врага в своих ближних — порой даже среди друзей и членов семьи», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, насколько важно проявить трезвомыслие и контроль над эмоциями.

«Если мы выбираем кандидатов, то нашими критериями выбора должны быть не обещания, а  конкретные дела. Мы должны брать во внимание, как человек относится к Церкви, насколько он умеет держать слово, насколько он нравственен и насколько он независим в принятии решений. И никакие эмоции не должны закрывать нам глаза. Вообще, политика и эмоции не должны стоять рядом, если мы хотим остаться христианами», - подчеркнул управделами УПЦ.

По мнению владыки, стоит также помнить, что жизнь временна, потому не стоит излишне полагаться на земную власть.

«Во всех наших надеждах мы должны уповать прежде всего на Господа, а с ним - ничего не страшно», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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