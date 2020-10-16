Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Нет никакой битвы между Укроборонпромом и Минстратегпромом, которое отвечает за госполитику оборонно-промышленного комплекса. Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонные системы Украины ", а 3 – в " Аэрокосмические системы", - сказал Уруский в ходе представления и.о.главы госконцерна Игоря Фоменко 15 октября.

Вице-премьер выразил надежду, что процесс трансформации будет запущен, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта, который станет дополнительным фактором воплощения реформы.

"За год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества", - отметил вице-премьер.

Уруский поблагодарил коллектив концерна за проделанную работу и отметил, что новая команда Укроборонпрома сделала много хорошего, и все ее наработки будут обязательно использованы, говорится в релизе.

Согласно ему, и.о. гендиректора ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко отметил три ключевых приоритета работы "Укроборонпрома".

"Во-первых, это своевременное обеспечение сил безопасности и обороны качественным вооружением и военной техникой и полное и своевременное выполнение гособоронзаказа-2020, экспортных контрактов, а также увеличение объемов и повышения качества продукции и услуг. Во-вторых, развитие и модернизация предприятий оборонной отрасли путем корпоратизации и трансформации в сотрудничестве с Минстратегпромром. В-третьих, сделать предприятия концерна привлекательным работодателем для привлечения инженерных талантов и молодых конструкторов", – цитирует Фоменко пресс-служба.

Как сообщалось, 1 октября команда "Укроборонпрома" представила Урускому комплексную стратегию трансформации и развития Концерна до 2030 года, которая предполагает реорганизацию предприятий концерна в 7 отраслевых холдингов: "авиаремонт", "бронетехника", "высокоточное вооружение", "боеприпасы и специальная химия", "радарные системы", "морские системы" и "спецэкспорт".

В свою очередь Уруский в середине августа говорил о том, что холдинговая компания "Аэрокосмические системы Украины", в которую будут выведены предприятия авиастроения и объединены с аэрокосмическими, будет состоять из двух холдингов - "Антонов" и Ракетно-космический центр "Пивденный", в который войдут все уже корпоратизированные предприятия ГКАУ.

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