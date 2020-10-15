У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка и требуют еще доказательств – источник

И требуют доказать законность его розыска.

Об этом заявил собеседник УП в правоохранительных органах

Детективы Национального антикоррупционного бюро составили ходатайство об экстрадиции 15 июня 2020 года. По состоянию на 13 октября Офис генпрокурора не направил документы в Австрию.

При этом подчиненные генпрокурора Ирины Венедиктовой требуют предоставить дополнительную информацию о деле.

Формальным основанием является обращение адвоката Бахматюка, который считает незаконным международный розыск бизнесмена и утверждает, что правоохранителям известно его местонахождение.

По мнению сотрудников Офиса генпрокурора, если эти претензии подтвердятся, они ставят под сомнение законность решение суда о заочном аресте Бахматюка. Именно это решение позволяет направить запрос на экстрадицию.

Поэтому ОГП требует от Антикоррупционной прокуратуры доказать законность розыска и предоставить для этого ряд данных. В частности: дату, когда НАБУ стало известно, что Бахматюк находится за границей; получало ли НАБУ информацию от адвоката о месте жительства бизнесмена; вызывали подозреваемого после того, как узнали, где он живет; посылали ли такие вызовы правоохранителям Австрии и т.д.

В то же время, собеседник УП обращает внимание, что доводам о якобы необоснованности розыска предоставила свою оценку Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Она пришла к выводу, что детективы предоставили надлежащие и допустимые доказательства розыска, и позволила заочный арест Бахматюка.

При этом, согласно Уголовному процессуальному кодексу, суд может дать разрешение на заочный арест только в том случае, если прокурор докажет, что подозреваемый находится в международном розыске.

Напомним, октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноября 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

В ноябре 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП объявили Бахматюку и его вероятным сообщникам подозрения.

Тогда Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину.

Впоследствии бизнесмена объявили в розыск.

28 мая суд заочно призначил Бахматюку содержания под стражей.

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