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В Офисе президента раскрыли детали разговора Дуды и Зеленского тет-а-тет

15.10.2020 / 14:48
Президент Польши Анджей Дуда не поднимал исторические вопросы на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая проходила тет-а-тет.

Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Жовква заявил, что "вопросы исторической памяти отныне не будут доминировать в повестке дня лидеров", а "ими будут заниматься специалисты".

"Для примера: на встрече тет-а-тет эти вопросы даже не были подняты польским президентом. А затронуты лишь на встрече в составе делегаций президентом Украины в присутствии руководителей институтов национальной памяти. И они и будут ими заниматься. Профессионально и квалифицированно" - поделился деталями двусторонней встречи президентов Жовква на своей странице в Facebook.

Жовква надеется, что вопросы истории будут решаться "без пафоса и эмоционального надрыва" и только на паритетной основе.

Он добавил, что инфраструктура, энергетика и экономика были "суттю визита" польского президента в Украину.

Источник

Зеленский, Дуда, ОП
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