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В Винницкой области сегодня освятили храм в честь Покрова Богородицы

14.10.2020 / 17:01
В Винницкой области сегодня освятили храм в честь Покрова Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Отмечается, что это первая архиерейская Божественная литургия в селе за 100 лет

В Винницкой области, в селе Пилява сегодня освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, чин освящения храма совершил викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий.

За богослужением архиерей поблагодарил настоятеля Свято-Покровского храма иерея Ростислава Гера за труды на вверенном ему послушании. Также, по благословению Предстоятеля УПЦ, иерей Григорий Крочак был удостоен звания протоиерея.

Отмечается, что это первая архиерейская Божественная литургия в селе за 100 лет. 

По совершении богослужения епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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