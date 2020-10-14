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В столичном Покровском монастыре УПЦ тысячи православных отмечают престольный праздник

14.10.2020 / 16:59
В столичном Покровском монастыре УПЦ тысячи православных отмечают престольный праздник
Источник: Центр информации УПЦ
После Божественной литургии Блаженнейший владыка возглавил чин славления перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы

В Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы,Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Бородянский Марк, духовенство и гости обители в священном сане.

За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами, прихожане и паломники обители.

На малом входе Блаженнейший владыка отметил богослужебной наградой клирика монастыря иерея Ростислава Валихновского.

За труды на благо Церкви и по случаю юбилея Предстоятель наградил настоятельницу Калисфению орденом преподобного Иова Почаевского I степени.

За богослужением вознесли особые молитвы о врачах и прекращения эпидемии коронавируса.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил хиротонии студентов II курса магистратуры Киевской духовной академии: священническую над диаконом Афанасием Сороханом, диаконскую – над Серафимом Збигли.

После Божественной литургии Блаженнейший владыка возглавил чин славления перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Накануне праздника, 13 октября, всенощное бдение в Покровском монастыре возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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