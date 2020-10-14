Каменец-Подольское иконописное училище проводит консультации для абитуриентов

В Каменец-Подольском иконописном училище предлагают получить консультацию преподавателя-иконописца, пообщаться со студентами, увидеть их работы и даже побывать на мастер-классе по иконописи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, в училище принимаются лица мужского и женского пола православного вероисповедания возрастом от 16 до 30 лет.

«Хотите качественно подготовиться к вступительным экзаменам и максимально использовать свои шансы на поступление? Не ждите весны — начинайте готовиться сейчас! Мы начинаем вступительную кампанию на 2021–2022 учебный год» — написала администрация училища.

При поступлении абитуриенты должны будут написать сочинение, показать свои работы, выполнить копию фрагмента иконы в технике акварель и пройти собеседование. Для собеседования нужно знать десять заповедей, Заповеди блаженств, Символ веры, тропарь и житие своего святого, а также ориентироваться в основных событиях Священной истории Нового Завета.

В программу обучения входят:

– основы иконописного рисунка;

– техника канонической иконописи;

– Библейская история, катехизис, история Церкви, агиография, основы литургики, иконография, догматическое богословие, нравственное богословие, иконология, история церковного искусства, церковнославянский язык;

– основы реставрации;

– техника стенописи (роспись храмов) и пр.

Телефон для справок: 067-87-17-800.