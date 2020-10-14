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На Харьковщине УПЦ наградила медиков, борющихся с пандемией

14.10.2020 / 15:06
На Харьковщине УПЦ наградила медиков, борющихся с пандемией
Источник: Центр информации УПЦ
Врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19 и спасают жизни людей

Врачам и медицинскому персоналу инфекционного отделения КНП «Центральная городская больница Песчанской Богоматери», причастным к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, вручены грамоты Изюмской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Izum.church.ua, награждение медиков, по благословению митрополита Изюмского и Купянского Елисея, совершил архимандрит Симеон (Негрецкий).

Как отметили в пресс-службе епархии, врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19 и спасают жизни людей. Каждый выход медиков на работу – это настоящий подвиг.

«В медицину приходят по призванию, но для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и навыками, необходимы душевная щедрость, чуткость и благородство. Низкий вам поклон за ваш доблестный труд», – поблагодарили медиков в Изюмской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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