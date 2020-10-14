В Одессе УПЦ совместно с меценатами доставляет благотворительные обеды медикам

В Одессе Украинская Православная Церковь продолжает начатую во время карантина благотворительную акцию по ежедневному предоставлению питания всем сотрудникам подстанций экстренной медицинской помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua, акция проходит по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела при поддержке Благотворительного фонда Семьи Заричанских, а также благодетеля и мецената Игоря Капитана.

Как отмечают в епархии, акция продолжена «учитывая стремительный рост количества заболевших и распространение коронавирусной инфекции, а также активную работу подстанций экстренной медицинской помощи».

В рамках программы #ДоброОбъединяет, автоволонтеры из числа одесских священнослужителей развозят медикам продукты питания и угощения от ресторана «Облака». Благодаря сотрудничеству Одесской епархии, благотворителей и неравнодушных людей сотни сотрудников 9-ти подстанций экстренной медицинской помощи Одессы «получают ту необходимую поддержку и помощь, которая облегчает их труды в это сложное время».

Как сообщалось ранее, в марте-апреле 2020 года, в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, объявленных Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских за месяц доставил медикам и нуждающимся около 25 тысяч ланч-боксов на общую сумму более 1,2 млн гривен. В июне епархия подарила работникам здравоохранения два автомобиля «Экстренной медицинской помощи», оснащенных необходимым оборудованием.