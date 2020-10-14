Напередодні виборів мешканці Софіївської Борщагівки отримали повідомлення про доплати за рахунок бюджету

Подібні ж обіцянки отримали і працівники бюджетної сфери: вчителі, лікарі, соціальні робітники. Їм обіцяють доплатити по півтори тисячі гривень. Про це було повідомлено учасникам групи Олексія Кудрика у одному з месенджерів.

Водночас, подібна інформація відсутня на офіційній сторінці кандидата у Фейсбук та на сайті сільради. Тож, хто саме з 20 тисяч мешканців Софіївської Борщагівки стане отримувачем обіцяної допомоги наразі невідомо. Так само, як невідомі і джерела походження цих коштів, адже рішення про виділення грошей з місцевого бюджету також не було оприлюднене.

Як відомо, 25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори. Обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також голів міст, сіл і територіальних громад. Згідно законодавства, посадові особи не мають права використовувати для власної агітації кошти, які належать громаді, оскільки це може містити ознаки підкупу виборців.





