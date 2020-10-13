Предстоятель УПЦ освятил новый храм в честь преподобного Онуфрия Великого

На Киевщине в женском монастыре иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Великая Ольшанка освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на otrada.net, чин освящения храма в честь преподобного Онуфрия Великого совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятелю Украинской Православной Церкви сослужили духовник и строитель обители архиепископ Обуховский Иона, наместник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря епископ Иванковский Кассиан и епископ Бородянский Марк.

После чина освящения Архипастырь поздравил насельниц обители со знаменательным событием. Игуменья Арсения (Воспянская) преподнесла в дар Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию икону его небесного покровителя.

Храм прп. Онуфрия Великого построен на кладбище Ольшанского женского монастыря. Церковь возводилась три года по образцу базилик Х-ХII веков, при строительстве мастера пытались использовать архитектурные элементы и технологии именно того периода.

Онуфриевский храм строился как кладбищенский и уже сейчас выполняет свою функцию: в благоустроенном под полом склепе осуществляются захоронения воинов Великой Отечественной войны, останки которых до сих пор находят на полях сражений поисковые отряды. Первое такое захоронение состоялось в обители 22 июня 2020, и трое погибших солдат нашли место упокоения и молитвы о них.