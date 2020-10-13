В МОН рассказали, будут ли рекомендовать закрывать детские сады

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замглавы МОН Игорь Гарбарук.

По его словам, дистанционная учеба - это ухудшение образовательного процесса. В то же время родители окажутся в затруднительном положении, так как будут вынуждены оставаться дома.

"Фактически мы понимаем, что для школьников, особенно для тех, кто находится в начальной школе, перевод на дистанционное образование - это ухудшение для образовательного процесса и большой удар для родителей, которые будут вынуждены быть дома со своими детьми, которых нельзя будет оставить", - сказал Гарбарук.

Он добавил, что в ведомстве планируют подходить к этому вопросу взвешенно.

"Поэтому будем подходить к этой ситуации взвешенно. Если нужно будет дистанционное обучение вводить в определенных территориальных единицах, мы будем это делать, но все же таки (лучше вводить, - ред.) смешанное обучение", - отметил замглавы МОН.

Напомним, Кабинет министров завтра, 13 октября, примет решение по поводу каникул в школах, которые планируют ввести с 15 по 30 октября.

Также студентам будут рекомендовать выехать из общежитий на время дистанционного обучения с сохранением права проживания, но без принуждения.

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