Работа школ и детсадов во время карантина: названы условия

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров об усилении карантина.

Учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного творческого образования запрещено посещать, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом находятся более 50% добытчиков образования и персонала учреждений.

Также предусматривается запрет на посещение остальных образовательных заведений группами более чем в 20 человек.

Напомним, в середине октября Кабинет министров решил включить рекомендацию о дистанционном обучении для учебных заведений в постановление об осенних каникулах. Вопрос перевода школ на обучение онлайн решали местные власти. В некоторых городах учеников отправляли на дистанционное образование, в части возобновляли полноценную работу школ.

Отметим, во время жесткого карантина в Украине дети не обучались в школах с марта и до конца учебного года.

Кроме этого, Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявлял, что закрытие школ является неэффективной мерой в борьбе с пандемией коронавируса.

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