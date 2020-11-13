Виктор Медведчук: Местные выборы показали, что ОПЗЖ не только главная оппозиционная сила, но и лидирующая партия в стране

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик отметил, что ОПЗЖ на местных выборах победила в шести регионах, в то время как «Европейская солидарность» ‒ в пяти областях, а партия так называемого монобольшинства «Слуга народа» ‒ всего в четырех. И это при том, напомнил Медведчук, что в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.

Нынешнее поражение «слуг» стало закономерным итогом провалов в достижении мира на Донбассе, в экономике и социальной сфере.

«Продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти. Зеленский, открыто и явно продолжающий политику Порошенко, так и не смог объединить украинцев, вызвав кризис доверия и легитимности нынешней власти», – заявил Виктор Медведчук.

По его словам, в этой ситуации именно ОПЗЖ стала лидирующей политической силой, которая выступает за «сшивание» страны, остановку преступных реформ, развитие экономики и социальную защиту населения. И результаты местных выборов это подтвердили.

«…Единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ "сшивание" страны, является "Оппозиционная платформа – За жизнь"», ‒ отметил политик.

Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане юго-востока Украины, которые еще год назад голосовали за «слуг народа», сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы, подчеркнул Виктор Медведчук.

«Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй. При этом важно отметить, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это не только партия юго-востока. Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают. В Киеве кандидат от нашей политической силы занял второе место на выборах мэра. Наши представители продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне. Таким образом, политика нашей партии поддерживается гражданами не только юга, востока, севера, но и центра и запада Украины», – констатировал народный депутат.

Председатель Политсовета ОПЗЖ уверен, что мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, успешные переговоры с Россией о снятии экономических санкций с украинских предприятий и закупке вакцины от коронавируса четко показали украинцам, какая политическая сила реально отстаивает их интересы.

«У нашей партии есть мирный план, который согласован с Донецком, Луганском и Москвой и который поддержали европейские политики. Дальше нужна только политическая воля первого лица в Украине, которая, к сожалению, напрочь отсутствует. Вопросы тарифов и создания новых рабочих мест – еще один приоритет, на котором акцентирует внимание "Оппозиционная платформа – За жизнь". Уже достигнуты договоренности с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий. Если бы этот процесс был обоюдным, здесь можно было бы достичь намного более серьезных результатов, которые дали бы серьезный толчок развитию экономики. Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ‒ единственной в мире вакцины, в очередь за которой выстроились более 50 стран мира», ‒ отметил Медведчук.

И еще один важный момент – это гуманитарная повестка дня, заявил политик.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" проводит политику "сшивания" страны. Простыми словами, это политика сглаживания острых углов, расхождений в мировоззрении украинцев на западе и востоке страны. Речь не только о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает стране, но и о том, что мы уже это делаем, находясь при этом в оппозиции. Пока прозападные партии ведут аморфную политику, активничая исключительно в соцсетях, "Оппозиционная платформа – За жизнь" идет к людям, а руководство партии уже имеет на руках договоренности, которые после прихода к власти будут реализованы в интересах украинских граждан», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

По его словам, очередным подтверждением того, что ОПЗЖ стала ведущей политической силой в стране, является соцопрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно его результатам, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то их выиграла бы именно «Оппозиционная платформа – За жизнь». И это ‒ свидетельство тотального разочарования украинцев в действующей власти.

«Согласно результатам опроса КМИС, опубликованным на этой неделе, "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране. Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду, за нашу партию проголосовало бы 22,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого отдадут голоса. А вот "Слуга народа" опустилась на третье место с 18,7%», ‒ напомнил Медведчук. Неудивительно, что при таких показателях Владимир Зеленский говорит публично о возможном роспуске Верховной Рады, и такой запрос в обществе, несомненно, есть, отметил председатель Политсовета ОПЗЖ.

«Разочарование политикой Президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них. Поражение властной команды, которая получила от Украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, – это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сфере», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук поблагодарил украинцев за поддержку на местных выборах.