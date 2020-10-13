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В Украине может быть до 8 тысяч новых случаев COVID-19 до конца месяца - ученые

13.10.2020 / 17:23
Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь 7800 случаев. Это станет сверхтяжелым для системы здравоохранения.

Такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Согласно обнародованным результатам, загруженность коек приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", - говорится в заявлении.

Эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения, сообщают ученые.

Напомним,  что в пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%.

Источник

коронавирус, COVID-19
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