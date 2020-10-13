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Медведчук одной поездкой в Москву решил проблему с покупкой вакцины от коронавируса, - Калиниченко

13.10.2020 / 16:49
У украинцев возникает вопрос, на что власть потратила 65 миллиардов гривен из так называемого «коронавирусного фонда» - и где результаты этой деятельности.

Так медиа-эксперт Лариса Дроздова прокомментировала начало второй волны эпидемии коронавируса. Об этом Дроздова написала в Facebook.

«А что «власть» делала с марта по октябрь за 65 млрд., выделенных на борьбу с COVID-19? (Просто спросила)», - с иронией задала вопрос Дроздова.

Политический аналитик Алексей Калиниченко поддержал Дроздову, прокомментировав ее пост в том ключе, что один Виктор Медведчук сделал для украинского народа больше, чем Зеленский и руководство Украины вместе взятые. 

Калиниченко написал, что оппозиционный политик решил вопрос о закупке вакцины от коронавируса, которая может спасти тысячи жизней. 

«Медведчук одной своей поездкой в Москву сделал больше для украинского народа, чем «зелёные» за все время. Договорился с Путиным о покупке вакцины, которая может спасти тысячи жизней», - отметил он. 

По словам Калиниченко, одна поездка Медведчука оказалась более результативной, чем все действия власти во главе с Зеленским. 

«Одна поездка Медведчука оказалась эффективнее, чем все телодвижения власти во главе с Зеленским, которые непонятно куда потратили 65 млрд.», - пришел к выводу аналитик. 

«Как говорится, почувствуйте разницу, когда за дело берутся профессионалы», - заключил политический аналитик Алексей Калиниченко. 

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Медведчук
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