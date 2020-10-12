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Более 250 человек задержали во время протестов в Минске

12.10.2020 / 15:54
Белорусские правозащитники заявляют о 259 задержанных акциях протеста 11 октября. Список обнародован на сайте правозащитного центра "Вясна".

Согласно опубликованным данным, среди задержанных - десятки журналистов.

Список постоянно обновляется.

Ранее сообщалось, что у стелы «Минск - город-герой» произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков, было много задержанных. Также собравшихся демонстрантов избивали «неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками)». Для разгона протестующих в Минске используются водометы с красящей водой.

В столицу Беларуси Минск была стянута военная и спецтехника. В том числе, были замечены бронемашины с пулеметом. Были закрыты 4 станции метро в центре Минска, после начала марша – еще две. Начались проблемы с интернетом. Происходят задержания журналистов.

Акции протеста и задержания произошли и в других городах Беларуси.

В стране продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября «вступил» в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты
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