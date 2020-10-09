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Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом

09.10.2020 / 16:50
Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.

Он также отметил, что с весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

"С апреля мы увеличили количество кроватей - с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения", - заявил Степанов.

Ранее министр подчеркнул, что Украина не может пойти по пути полного локдауна сейчас, как это сделал Израиль.

Напомним, 8 октября из-за вспышки коронавируса Кировоградская область запретила массовые мероприятия.

Также стало известно, что Сумы усиливают карантин, в частности, будет введен 100-процентный масочный режим. Также ограничат проведение массовых мероприятий; увеличат число групп, которые будут проверять работу ресторанов, заведения отдыха всех форм собственности и транспорт.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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