Войти | Зарегистрироваться
15:15

четверг,
08 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

08.10.2020 / 12:17
Посольство Азербайджана в Украине возмутилось призывом народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы оказать помощь Армении в конфликте по Нагорному Карабаху и обратилось к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Об этом свидетельствует обращение посольства Азербайджана в Украине к председателю Верховной Рады в Facebook

В первую очередь, дипломаты с чувством глубокого признания отметили недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского по налаживанию тесных отношений Украины и Азербайджана как на экономическом, так и на геополитическом уровне. Они отмечают, что Зеленский подчеркнул, что на фоне обострения военной ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта о предоставлении военной помощи со стороны Украины любой из сторон конфликта не может быть и речи.

Дословно: "В связи с вышеуказанным, позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращение народного депутата Ильи Кивы на своей странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле".

Считаем, что такие "громкие высказывания" Кивы, по которому на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ с сегодняшнего дня начата проверка образа его жизни, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине.

... подобные "высказывания" народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности".

Напомним: Нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина может оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал нардепов в условиях вооруженного противостояния других государств взвешивать каждое свое слово, а стороны конфликта заверил, что Украина будет четко придерживаться законодательства.

Армения и Азербайджан 27 сентября утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана - на грани между

Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

Источник

Азербайджан, Армения, Кива
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.