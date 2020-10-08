Митрополит Антоний объяснил, что означает нынешний статус УПЦ и возможно ли его изменение

Украинская Православная Церковь – независимая и самоуправляемая Церковь с правами широкой автономии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество» телеканала «Глас».

В этом году исполняется 30 лет с момента подписания Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ грамоты, которой УПЦ было предоставлено право быть самостоятельной и независимой в своём управлении.

«С тех пор в жизни УПЦ произошли существенные изменения. УПЦ живёт согласно собственному уставу об управлении, её административным центром является Киевская Митрополия, то есть он находится в столице Украины. ... УПЦ самостоятельно определяет границы своих епархий и избирает епископов, самостоятельно канонизирует святых для местного почитания, у неё свой церковный суд», — подчеркнул управделами УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли изменение статуса УПЦ, предоставления ей автокефалии, владыка Антоний отметил, что большинство членов УПЦ считают, что «существующий сегодня статус соответствует реалиям жизни и даёт максимальные возможности для миссии Церкви в нашем обществе».

По его мнению, дискуссии внутри самой УПЦ об автокефалии говорят о том, УПЦ — здоровый организм, в котором «существуют разные мнения, но в главном мы идём в одном правильном направлении».

Управделами УПЦ подчеркнул, что эта дискуссия может и должна быть именно внутри Церкви. «Никакие политические идеологии или какие-либо другие веяния внешнего характера не могут определять суть самой дискуссии, потому что мы говорим о жизни Церкви. А Церковь существует только для одного — чтобы человек никогда не забыл дорогу к Богу», — сказал владыка Антоний.

«За многие века Церковь научилась вырабатывать ту методику управления внутренней жизнью, которая позволяет полностью раскрыть возможности Церкви для её миссии в современном мире», — отметил он.

В завершение архиерей напомнил, что Церковью управляет Господь, и об этом никогда нельзя забывать. «Не мы являемся основными деятелями в церковной жизни, мы можем только или помешать, или наоборот помочь, но управляет Церковью Сам Бог», — заключил митрополит Антоний.