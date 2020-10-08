Войти | Зарегистрироваться
15:16

четверг,
08 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что означает нынешний статус УПЦ и возможно ли его изменение

08.10.2020 / 12:36
Митрополит Антоний объяснил, что означает нынешний статус УПЦ и возможно ли его изменение
Источник: Центр информации УПЦ
Дискуссии внутри самой УПЦ об автокефалии говорят о том, УПЦ - здоровый организм

Украинская Православная Церковь – независимая и самоуправляемая Церковь с правами широкой автономии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество» телеканала «Глас».

В этом году исполняется 30 лет с момента подписания Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ грамоты, которой УПЦ было предоставлено право быть самостоятельной и независимой в своём управлении.

«С тех пор в жизни УПЦ произошли существенные изменения. УПЦ живёт согласно собственному уставу об управлении, её административным центром является Киевская Митрополия, то есть он находится в столице Украины. ... УПЦ самостоятельно определяет границы своих епархий и избирает епископов, самостоятельно канонизирует святых для местного почитания, у неё свой церковный суд», — подчеркнул управделами УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли изменение статуса УПЦ, предоставления ей автокефалии, владыка Антоний отметил, что большинство членов УПЦ считают, что «существующий сегодня статус соответствует реалиям жизни и даёт максимальные возможности для миссии Церкви в нашем обществе».

 По его мнению, дискуссии внутри самой УПЦ об автокефалии говорят о том, УПЦ — здоровый организм, в котором «существуют разные мнения, но в главном мы идём в одном правильном направлении».

 Управделами УПЦ подчеркнул, что эта дискуссия может и должна быть именно внутри Церкви. «Никакие политические идеологии или какие-либо другие веяния внешнего характера не могут определять суть самой дискуссии, потому что мы говорим о жизни Церкви. А Церковь существует только для одного — чтобы человек никогда не забыл дорогу к Богу», — сказал владыка Антоний.

 «За многие века Церковь научилась вырабатывать ту методику управления внутренней жизнью, которая позволяет полностью раскрыть возможности Церкви для её миссии в современном мире», — отметил он.

 В завершение архиерей напомнил, что Церковью управляет Господь, и об этом никогда нельзя забывать. «Не мы являемся основными деятелями в церковной жизни, мы можем только или помешать, или наоборот помочь, но управляет Церковью Сам Бог», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.