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Путин снова заявил о готовности к нормализации отношений с Украиной

07.10.2020 / 14:16
Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной. В частности, он готов сделать все, что "от него зависит".

Об этом он заявил на встрече в своей резиденции с украинским нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

На встрече Путин поблагодарил его за то, что его политическая сила выступает за сближение с Россией.

"Всячески со своей стороны готов содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, что у вас будет больше сторонников в этом отношении. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы отношения восстанавливались", - заявил Путин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская власть хочет вернуть Советский Союз. Он также допускает, что в России в любой момент может произойти общественный взрыв.

До этого Зеленский говорил, что ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом она имеет предметный характер.

Источник

Путин, Медведчук
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