В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).

В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.

Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.

По состоянию на 6 октября только Кировоградская область готова к смягчению карантинных мероприятий - показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составил 20,4 при базовом уровне 40 на 100 тыс. населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 170,8 на 100 тыс. человек.

Самый высокий показатель уровня заболеваемости COVID-19 в Тернопольской (277,8) Черновицкой (237,8), Сумской (234,4) областях.

Отсутствуют данные по АР Крым и городу Севастополь.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором зафиксировано значительное распространение COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс.населення в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

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