Войти | Зарегистрироваться
20:10

среда,
07 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

07.10.2020 / 14:15
По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).

В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.

Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.

По состоянию на 6 октября только Кировоградская область готова к смягчению карантинных мероприятий - показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составил 20,4 при базовом уровне 40 на 100 тыс. населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 170,8 на 100 тыс. человек.

Самый высокий показатель уровня заболеваемости COVID-19 в Тернопольской (277,8) Черновицкой (237,8), Сумской (234,4) областях.

Отсутствуют данные по АР Крым и городу Севастополь.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором зафиксировано значительное распространение COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс.населення в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Источник

больницы, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.