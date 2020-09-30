Комитет Рады рекомендует Зеленскому уволить Фокина

И рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Об этом свидетельствует заседание комитета 29 сентября, Facebook-страница нардепа Романа Лозинского

Дословно текст обращения: "Осудить высказывания и действия первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и прекратить его пребывания в составе соответствующей делегации".

В частности, на заседании комитета нардепы решили "инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, председателю СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому относительно недопущения предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины".

Такое решение поддержали 10 членов комитета из 16 присутствующих.

На заседании комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

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