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Президент наградил митрополита УПЦ орденом «За заслуги»

28.09.2020 / 15:25
Президент наградил митрополита УПЦ орденом «За заслуги»
Источник: Центр информации УПЦ
Во время встречи владыка рассказал Президенту об истории и жизни Мукачевской епархии УПЦ, а также поблагодарил за удостоенную честь носить высокую государственную награду

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственным орденом «За заслуги» II степени митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита на Закарпатье посетил храм в честь святителя Николая, который находится в аэропорту Ужгорода. Здесь он вручил митрополиту Мукачевскому и Ужгородскому Феодору государственную награду – орден «За заслуги» II степени.

Во время встречи владыка рассказал Президенту об истории и жизни Мукачевской епархии УПЦ, а также поблагодарил за удостоенную честь носить высокую государственную награду.

Как сообщалось ранее, митрополит Феодор был награжден ко дню независимости Украины.

В документе подчеркивается, что соответствующими наградами отмечен ряд украинцев за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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