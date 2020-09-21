Фокин высказался о "всеобщей амнистии" ради мира на Донбассе

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, - что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч".

Фокин признался, что не представляет, как может выглядеть "выборочная амнистия".

Однако он отметил, что не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, или помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления.

Замглавы делегации Украины в ТКГ отметил, что во время войны на Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, а виновные - понести наказание.

При этом Фокин обратил внимание, что согласно Конституции Украины, амнистия объявляется законом, а закон об амнистии не может быть принят на всеукраинском референдуме.

Фокин также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала закон об амнистии: "И слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но этот документ "исчез", исчезли все воспоминания об этом документе, вычеркнутые отовсюду, но память человеческая сильна, и люди помнят, что голосовали за этот закон, а теперь он "исчез".

Напомним: 16 сентября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей №5082, а также об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей №5081.

16 сентября 2014 года эти законы были приняты на закрытом заседании парламента.

Так называемый "закон об амнистии" гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к криминальной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

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