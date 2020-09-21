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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

21.09.2020 / 15:23
Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной зоны по эпидемиологической опасности Covid-19 по состоянию на 19 сентября.

Об этом свидетельсвует сообщение Минздрава

 Так, в "красную" зону вошли 48 стран.

Среди них, в частности, Израиль, Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.

К "красной зоне" Минздрав относит страны, в которых за последние две недели количество подтвержденных случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч населения выше, чем аналогичный показатель в Украине. Если этот показатель ниже украинского, страну включают в "зеленую" зону.

Напомним: 18 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 314 тысяч человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.

Источник

коронавирус, COVID-19, красная зона
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