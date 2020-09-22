В обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения

Об этом свидетельствует сообщение на Правительственном портале

Ограничения начинают действовать с 00:00 часов 22 сентября. Их перечень можно посмотреть по ссылке.

Преимущественно ограничения касаются пассажирских перевозок, посещение учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ.

Также ограничивается посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним: 18 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила эпидемическое зонирования в Украине по уровню распространения COVID-19. В красную зону попали:

- город Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

16 сентября Кабмин изменил критерии к введению "красных" зон. "Красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

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