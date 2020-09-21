Предстоятель УПЦ рассказал, в чем выражается настоящая любовь к Богу

Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

«В Евангелии Господь нам напоминает о главной заповеди в Законе Божием – любви к Богу (Мф. 22: 35-46). Любовь, которая выражается не только в мыслях, которая должна быть свидетельством всей человеческой жизни. Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу», – сказал митрополит Онуфрий.

Исполнение второй заповеди – возлюби ближнего своего, как самого себя, невозможно без выполнения первой, подчеркнул он.

«Если человек не выполняет первую заповедь, то есть не любит Бога, то он не может любить ближнего. Любовь к ближнему подобна любви к Богу, а если я не питаю любви к Богу, то чему моя любовь к ближнему будет подобна?. Тот человек, который не любит Бога и говорит, что любит ближнего – обманывает и себя, и других, потому что «без любви к Богу любовь к ближнему является коммерцией, это всегда что-то "я даю тебе в надежде, что ты мне вернешь такое же, а может и больше"», – пояснил Предстоятель.

По слову Блаженнейшего, истинная Божественная любовь к ближнему – духовная, жертвенная, когда человек делает добро, жертвует собой ради ближнего и не ждет ничего взамен, – «может быть тогда, когда человек Бога знает и любит, потому что тогда он знает, что Бог принес себя в жертву за наши грехи, знает, что Бог любит, когда и человек собой жертвует». Такая любовь, добавил он, приносит пользу всем – и тому, кто любит, и тому, кто является любимым.

Он подчеркнул, что истинная любовь к Богу должна выражаться не в декларациях, а в жизни по заповедям Божьим, которые являются не «капризами Бога», а благом для человека.

«Бог есть любовь, Бог есть милосердие, Бог есть добро, Бог есть источник всех благ, которыми мы живем, и он не заслуживает, чтобы мы за это ему платили неуважением, обидами», – сказал Блаженнейший Митрополит.

«Даже если они сегодня не модны, если над ними сегодня, может, смеются или насмехаются – не надо на это смотреть. Надо жить по Божественным законам. Это будет лучшее проявление нашей любви к Богу», - подытожил Предстоятель УПЦ.