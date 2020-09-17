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В УПЦ помогли собрать в школу детей из малоимущих семей Киевской области

17.09.2020 / 14:21
В УПЦ помогли собрать в школу детей из малоимущих семей Киевской области
Источник: Центр информации УПЦ
Братия монастыря продолжает оказывать помощь многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью и призывает всех неравнодушных жертвовать нуждающимся

Социальный отдел Киево-Печерской лавры передал малоимущим семьям школьные принадлежности, одежду и детские коляски.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, нуждающимся семьям Киевской области  передали канцелярские принадлежности, детскую одежду, игрушки, сладости и коляски для маленьких детей.

Сотрудники соцотдела монастыря во главе с иеродиаконом Филаретом побывали в небольших населенных пунктах Киевской области, пообщались с подопечными и передали помощь. 

Братия монастыря продолжает оказывать помощь многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью и призывает всех неравнодушных жертвовать нуждающимся.

В соцотделе Лавры собирают для детей школьные принадлежности, портфели, рюкзаки, одежду и обувь, необходимую для посещения школьных занятий. 

Контакты для благотворительной помощи:

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по номеру телефона: 044-255-11-19, 063-229-76-98.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
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