Войти | Зарегистрироваться
14:53

среда,
16 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Горсовет Ивано-Франковска принял решение открыть детсады и школы, несмотря на "красную" зону эпидопасности

16.09.2020 / 13:50
Ивано-Франковский городской совет, ссылаясь на многочисленные обращения родителей детей дошкольного и школьного возраста, принял решение поэтапно возобновить работу детских садов.

А также продолжить очное обучение в школах и учреждениях внешкольного образования.

Текст решения был обнародован пресс-службой горсовета во вторник, 15 сентября.

Согласно тексту решения, дошкольные учебные заведения начнут открываться уже с 15 сентября. Начальные школы возобновят работу с 21 сентября. Ученики средних и старших классов, а также внешкольных учебных учреждений, вернутся к очному обучению с 28 сентября.

Кроме того, решением рекомендуется образовательным учреждениям частной формы собственности, расположенным на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады, обеспечить право детей на образование "в соответствии с решением основателя".

Администрациям учебных заведений предписывается обеспечить неукоснительное соблюдение сотрудниками санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению COVID-19. Ответственность же за здоровье учеников и воспитанников возлагается на их родителей или лиц, что их заменяют.

"Рекомендовать органам национальной полиции воздержаться от действий по привлечению к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением. Указанное решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады", - подчеркивается в тексте решения.

Как сообщалось, с 14 сентября Ивано-Франковск включен в "красную" зону эпидемиологической опасности.

За сутки в Ивано-Франковской области были подтверждены 153 новых случая коронавирусной болезни, 4 человека из числа ранее заболевших скончались. Сейчас в области болеют 6 464 человека.

Источник

коронавирус, Ивано-Франковск, красная зона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
15 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.